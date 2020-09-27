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На зданиях государственных учреждений Грузии приспустили государственные флаги
27.09.2020 11:05
Сегодня в связи с 27 годовщиной Дня падения Сухуми, в память погибших в войне в Абхазии на всех зданиях государственных учреждений в масштабе всей страны приспустили государственные флаги Грузии.
По сложившейся традиции, 27 сентября государственные флаги приспущены, в том числе на здании администрации правительства, парламента, Минобороны, МВД, СГБ и остальных административных зданиях Грузии.
Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года. Конфликт между правительственными войсками Грузии и силами абхазских сепаратистов продлился 13 месяцев и 13 дней.
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