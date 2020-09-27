

В Абхазии выявлен 41 новый случай коронавируса

27.09.2020 11:24





За минувшие сутки в оккупированной Абхазии в результате тестирования 216 человек выявлен 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщают местные медиа со ссылкой на т.н. оперативный штаб.



Жертвой COVID-19 стал еще один человек. 90-летний пациент скончался в Гудаутской больнице.



По информации де-факто властей, общее число выявленных случаев коронавируса в оккупированном регионе на сегодняшний день – 1286. Из них 369 человек выздоровели, а 9 умерли.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





