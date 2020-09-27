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Правительство Армении объявило военное положение
27.09.2020 14:05
В Армении объявлено военное положение. Об этом в соцсети сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
«Решением правительства в Республике Армения объявлены военное положение и всеобщая военная мобилизация. Решение вступает в силу с момента его опубликования. Личный состав Вооруженных Сил должен явиться в военные комиссариаты. За нашу Родину, за нашу победу», — написал Пашинян.
Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном крайне накалилась. Стороны сообщают о военных столкновениях и жертвах.
По сообщениям азербайджанских СМИ, сегодня утром со стороны Армении было совершено широкомасштабное нападение. Есть жертвы, в том числе среди мирного населения. По информации Минобороны Азербайджана, азербайджанская армия перешла в контратаку.
В Армении заявляют, что Азербайджан начал наступление на Нагорный Карабах, в Степанакерте слышны звуки стрельбы. Жителям Нагорного Карабаха рекомендуется не покидать дома и укрываться в бункерах. По сообщению Минобороны Армении, армянские военные сбили два азербайджанских вертолета и беспилотный летательный аппарат. По заявлению МИД Армении, азербайджанская сторона обстреляла ракетами территорию, прилегающую к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
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