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НАТО обеспокоена боевыми действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта
27.09.2020 19:15
Организация Североатлантического договора (НАТО) выражает глубокую озабоченность широкомасштабными военными операциями в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
«Стороны должны немедленно прекратить военное противостояние, которое уже привело к жертвам среди мирного населения. У этого конфликта нет военного решения. Для мирного урегулирования конфликта стороны должны продолжить переговоры. НАТО поддерживает работу Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.
Напомним, с сегодняшнего утра ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта накалилась. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации ситуации и открытии огня. Сообщается о потерях с обеих сторон.
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