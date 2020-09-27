

НАТО обеспокоена боевыми действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта

27.09.2020 19:15





Организация Североатлантического договора (НАТО) выражает глубокую озабоченность широкомасштабными военными операциями в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.



«Стороны должны немедленно прекратить военное противостояние, которое уже привело к жертвам среди мирного населения. У этого конфликта нет военного решения. Для мирного урегулирования конфликта стороны должны продолжить переговоры. НАТО поддерживает работу Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.



Напомним, с сегодняшнего утра ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта накалилась. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации ситуации и открытии огня. Сообщается о потерях с обеих сторон.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





