

Оборонные ведомства Армении и Азербайджана сообщают об интенсивных боях и потерях

29.09.2020 11:03





С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой, - сообщила пресс-спикер Минобороны Армении Шушан Степанян, передает "Интерфакс".



«На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям (...) нанеся противнику потери в живой силе и технике. Утром уничтожена группа атакующей бронетехники», - написала Степанян на своей странице в «Фейсбук».



По сообщению же Минобороны Азербайджана, боестолкновения на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в зоне нагорно-карабахского конфликта шли и ночью.



"В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки", - заявляет ведомство.



Минобороны Азербайджана сообщает, что его подразделения утром 29 сентября уничтожили один танк, один автомобиль и до десяти армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. Ночью, по данным ведомства, была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение колонны.



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