|
|
|
МИД России: В зону армяно-азербайджанского противостояния перебрасываются боевики из Сирии и Ливии
01.10.2020 11:06
По данным МИД России, а зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии, Ливии. Об этом говорится в заявлении МИД России.
«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона.
Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — говорится в заявлении МИД России.
Напомним, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в использовании сирийских наемников в зоне нагорно-карабахского конфликта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна