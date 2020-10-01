

МИД России: В зону армяно-азербайджанского противостояния перебрасываются боевики из Сирии и Ливии

01.10.2020 11:06





По данным МИД России, а зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии, Ливии. Об этом говорится в заявлении МИД России.



«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона.



Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — говорится в заявлении МИД России.



Напомним, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в использовании сирийских наемников в зоне нагорно-карабахского конфликта.





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