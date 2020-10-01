

Два журналиста французской газеты Le Monde ранены в зоне армяно-азербайджанского противостояния

01.10.2020 14:44





По меньшей мере два журналиста французской газеты Le Monde получили ранения в Карабахе во время обстрела территории республики азербайджанскими военными.



Об этом в четверг заявил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян.



«Двое ранены. По предварительным данным, оба являются гражданами Франции», - написал он на своей странице в Facebook.



Кроме того, по данным местных СМИ, под обстрел в городе Мартуни в Нагорно-Карабахской республике попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский.



«Вместе с Еловским находились иностранные журналисты, в том числе корреспондент фотоагентства VII и ливанские корреспонденты, они ехали в разных машинах. Им показывали дома, в которые 27 и 28 сентября попадали снаряды», - говорится в сообщении на официальном сайте телеканала «Дождь».



27 сентября в Министерстве обороны Армении заявили о нанесенных ударах со стороны Азербайджана по территории Нагорного-Карабаха. Согласно данным сепаратистских властей Нагорного Карабаха, армянская сторона потеряла около 100 военных и несколько мирных жителя, ранены свыше 200 человек.



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