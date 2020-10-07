

Сопредседатели Женевских дискуссий обеспокоены срывом очередного раунда переговоров

07.10.2020 11:03





Сопредседатели Женевских международных дискуссий обеспокоены тем, что следующий раунд переговоров, намеченный на 6-7 октября в Женеве, стал невозможным, так как не все участники смогли присутствовать. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ОБСЕ.



Сопредседатели женевских переговоров отмечают, что 51-й раунд переговоров запланирован на начало декабря 2020 года.



«Мы твердо убеждены в том, что личные встречи чрезвычайно важны для предотвращения инцидентов в области безопасности и реагирования на гуманитарные потребности, особенно во время тревожных событий в регионе и пандемии COVID-19 во всем мире.



Мы намерены продолжить виртуальные и, по возможности, личные консультации со всеми участниками для подготовки к 51-му раунду переговоров, который был перенесен на начало декабря 2020 года. В ходе этих консультаций мы снова призываем всех участников подключиться к конструктивному диалогу и сотрудничать по вопросам конфликтов, для обеспечения безопасности и повышения уровня жизни», — говорится в заявлении ОБСЕ, размещенном на ее веб-сайте.



Сопредседатели Женевских международных дискуссий также призывают участников как можно скорее начать подготовку к переговорам.



«Мы надеемся на приверженность всех участников Женевским дискуссиям, мы призываем всех как можно скорее начать подготовку, чтобы переговоры могли состояться», — говорится в заявлении.



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