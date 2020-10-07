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В Тбилиси прошла акция с требованием освободить задержанного абхазами Ираклия Бебуа
07.10.2020 12:52
Группа активистов провела в Тбилиси, у здания администрации правительства мирную акцию с требованием освободить Ираклия Бебуа – задержанного в оккупированной Россией Абхазии гражданина Грузии.
Участники акции призвали грузинские власти к более активным действиям. Они надеются, что Бебуа окажется на территории, контролируемой центральными властями страны. В противном случае полагают, что его жизни и здоровью угрожает опасность.
«Необходимо, чтобы к процессу подключилось высшее руководство страны. Если они не смогут защитить гражданина Грузии, то никто не сможет этого сделать. Политическая и правовая ответственность лежит на правительстве Грузии», – заявил участник акции Ираклий Павленишвили.
На помощь правительства Грузии надеются и родственники задержанного.
«Ираклий Бебуа – жертва. Надеемся, что всё закончится хорошо. По нашей информации, он в нормальных условиях», – заявила Инга Чикобава.
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