

Путин объяснил, почему не может помочь Армении

07.10.2020 15:21





В интервью российскому телеканалу Россия 24 президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия не сможет помочь Армении в проведении военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта.



«Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, ведутся не на территории Армении.



Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого Договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства.



В то же время я нахожусь в постоянном рабочем контакте с премьер-министром Армении, и у них не возникало вопросов о качестве выполнения Россией своих обязательств», — сказал президент РФ.



При этом он добавил: «Как вы знаете, я – в постоянном, живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает».



Путин также выразил надежду на то, что конфликт завершится «в самое ближайшее время» и призывал стороны к скорейшему прекращению огня.



«Это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это территория, на которой проживают не чужие нам люди», — заявил президент РФ.



С утра 27 сентября возобновилось военное противостояние в Нагорном Карабахе, бои продолжаются по сей день.



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