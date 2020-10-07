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«Свободные демократы» призывают власти обеспечить бесперебойную работу Женевского формата
07.10.2020 18:01
Новый председатель «Свободных демократов» Тамар Кекенадзе реагирует на срыв Россией переговоров в Женеве говорит, что этот факт вызывает много вопросов.
По мнению Тамар Кекенадзе, на фоне продолжающихся боевых действий в регионе особенно важна дальнейшая активизация всех международных механизмов и ежедневное проактивное информирование партнеров Грузии.
«В этой реальности много вопросов вызывает срыв Россией по причине ковид-ситуации следующего раунда Женевских международных переговоров. Более того, ухудшение в Абхазии эпидемиологического положения в условиях оккупации, и без того, находящегося в тяжелой ситуации населения, поставила перед многими критическими вызовами», - говорит Тамар Кекенадзе.
Свободные демократы призывают правительство Грузии с использованием всех механизмов и привлечением международных партнеров Грузии «обеспечить бесперебойное функционирование женевского формата».
51-й раунд Женевских международных переговоров был запланирован на 6-7 октября этого года, однако Россия сорвала переговоры.
Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию вернуться за стол переговоров и выполнить свои международные обязательства, в том числе заключенное при посредничестве Евросоюза соглашение от 12 августа 2008 года о прекращении огня.
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