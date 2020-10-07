

Ахвледиани: Неприемлемо решение России, приведшее к срыву Женевских международных переговоров

07.10.2020 20:47





По заявлению госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани, неприемлемо принятое Российской Федерацией решение, которое привело к срыву Женевских международных переговоров.



По словам министра, подобный подход ставит под угрозу мирный процесс.



«В оккупированных регионах Грузии сегодня в плане безопасности, прав человека и с гуманитарной точки зрения обострившееся положение, на фоне которого особенно неприемлемо принятое Российской Федерацией решение, приведшее к срыву Женевских международных переговоров. Подобный подход ставит под угрозу мирный процесс, а также наши усилия, направленные на преодоление усугубленных пандемией вызовов, стоящих перед пострадавшим от конфликта населением. Мы надеемся, что российско-грузинские переговоры в женевском формате в ближайший период возобновятся», - заявила Ахвледиани, комментарий которой распространяет пресс-служба.



Для справки, Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи со срывом запланированного на 6-7 октября 51-го раунда Женевских международных переговоров.



Ведомство выражает озабоченность по поводу срыва представителями Российской Федерацией 51-го раунда Женевских международных переговоров.



«МИД Грузии призывает Российскую Федерацию вернуться к столу переговоров, выполнить взятые на себя международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года», - говорится в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





