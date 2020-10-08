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Власти Армении ужесточили условия действующего в стране военного положения
08.10.2020 23:30
Согласно решению правительства, запрещается публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий или обесценивающие их.
Запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Нагорного Карабаха, в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение их обороноспособность.
Контроль за соблюдением указанных правил поручен Полиции Армении.
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