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Власти Армении ужесточили условия действующего в стране военного положения


08.10.2020   23:30


Согласно решению правительства, запрещается публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий или обесценивающие их.

Запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Нагорного Карабаха, в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение их обороноспособность.

Контроль за соблюдением указанных правил поручен Полиции Армении.

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