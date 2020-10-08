

Власти Армении ужесточили условия действующего в стране военного положения

08.10.2020 23:30





Согласно решению правительства, запрещается публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий или обесценивающие их.



Запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Нагорного Карабаха, в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение их обороноспособность.



Контроль за соблюдением указанных правил поручен Полиции Армении.



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