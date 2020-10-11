

Алиев: Россия должна убедить Армению, что для них единственный выход – уйти с территории Карабаха

11.10.2020 20:05





Россия должна убедить Армению в том, что для них единственный выход – это уйти с территории Карабаха, - об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РБК.



По его словам, сегодня Армения зависит от России на 100%, и Россия более чем какая-либо другая страна может урегулировать карабахский конфликт.



«Ведь не секрет, что сегодня Армения зависит от России на 100%. Безопасность обеспечивает Россия, бесплатным вооружением обеспечивает Россия… И, может быть, в мире нет двух других стран, одна из которых была бы в такой полной зависимости. Поэтому, безусловно, я убежден в этом, при настойчивости со стороны российской стороны, я думаю, с учетом того, что статус-кво мы изменили, линию соприкосновения мы прорвали, и, думаю, что отрезвление в Ереване произошло, — безусловно, у России есть масса инструментов, чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения — и не только в плане военного противостояния, но и в целом для будущего Армении — в том, чтобы найти решение с Азербайджаном, а оно достаточно простое: уйти с территории, вывести войска, наши люди туда вернутся — и мы будем пытаться вновь жить рядом», - заявил Алиев.



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