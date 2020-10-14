

В Абхазии выявлено 87 новых случаев коронавируса

14.10.2020 10:49





За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузи и- ред.) тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 238 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них, сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.



На сегодняшний день коронавирусную инфекцию в оккупированной Абхазии выявили у 2430 человек, выздоровели 1087 человек, 23 летальных случая.



Вместе с тем, Вместе с тем, по информации СМИ, т.н. Министерство обороны Абхазии обратилось с просьбой к Минобороны Российской Федерации развернуть в Абхазии полевой госпиталь на 500 койко-мест с медицинским медперсоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами.



Как отмечается, эта просьба объясняется резким ухудшением эпидситуации и значительным ростом числа заболевших коронавирусом в оккупированном регионе.



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