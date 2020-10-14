

Ахвледиани: Бордеризация на оккупированных территориях во время пандемии затронула примерно 14 сел

14.10.2020 20:08





По заявлению государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани, бордеризация на оккупированных территориях осуществилась и во время пандемии и затронула примерно 14 сел.



Как заявила Тея Ахвледиани в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», длина проволочных заграждений в Цхинвальском регионе составляет 52 километра и 49 километров в регионе Абхазии.



«К несчастью, произошла оккупация и существует линия оккупации. То, что осуществляет оккупационный режим – это установка барьеров вдоль этой линии. Это направлено на то, чтобы вызвать дестабилизацию в стране, помешать процессу развития и создать вызовы в плане безопасности. Во время войны 2008 года пострадали более 100 деревень. Бордеризация проводилась во время пандемии и затронула приблизительно 14 сел. Что касается длины этой уродливой колючей проволоки, то в Цхинвальском регионе она составляет 52 километра и 49 километров - в Абхазском регионе. За колючей проволокой существуют т.н. пашни, баннеры, обозначающие границу, что также является частью бордеризации», - сказала госминистр.



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