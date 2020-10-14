

Ахвледиани: В грузинских клиниах проходят лечение более 140 ковид-инфицированных с оккупированных территорий

14.10.2020 20:09





По заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани, на контролируемой территории Грузии проходят лечение более 140 инфицированных коронавирусом, перешедших с оккупированных территорий.



Об этом Тея Ахвледиани сообщила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



Как отметила госминистр, также непрерывно продолжается работа системы реферального обслуживания здравоохранения.



«Около 140 пациентов, больных коронавирусом, лечатся на контролируемой территории Грузии. Единичные случаи из Цхинвальского региона, остальных пациентов мы принимаем из оккупированной Абхазии. Также действует система реферального обслуживания здравоохранения, которое не прекращалось в течение этого периода, и там намного больше, несколько сотен человек, которые лечились и им требовалась помощь из-за тяжелых заболеваний», - сказала Ахвледиани.



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