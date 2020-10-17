

Распространение фейков про Грузию и Карабах продолжается в российских Телеграм-каналах

17.10.2020 17:12





В социальных сетях продолжается распространение фейков, направленных на втягивание Грузии в армяно-азербайджанский конфликт. Уже неоднократно распространялись сведения о якобы передвижении военных грузов, «автобусов с боевиками» и беспилотниках и т.п. по грузинской территории, которые так и не были официально никем подтверждены.



Однако фейки создаются не только путем выдумывания откровенно лживых, абсурдных, фактов. Также реальные слова и заявления фальсифицируются для придания им нужного - антигрузинского характера.

Так, 15 октября русскоязычный телеграм-канал «Инфотека 24» исказил заявление заместителя командующего ПВО Армении Гарика Мовсесяна, в котором тот комментировал переброску военной техники в Азербайджан, происходившую еще до начала вооруженного конфликта в Карабахе.



Умолчав о датах, которые назвал г-н Мовсесян и которые имеют принципиальное значение, авторы фейка создали ощущение, как будто азербайджанская военная техника перемещается через Грузию уже сейчас, во время войны, хотя это вовсе не так.



«Таким образом, Грузия отрезала Армению от подкрепления своего союзника, России» – сказано в публикации «Инфотеки 24», которая была подхвачена армянскими интернет-сообществами и быстро распространилась среди представителей армянской диаспоры.



«Инфотека 24» - это российский веб-сайт и телеграм-канал, якобы занимающиеся тематикой Южного Кавказа и Ближнего Востока. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это типичная «информационная помойка», публикующая в основном сбор из непроверенных фактов, слухов и сплетен, а также статьи в стиле «базарной аналитики». Все это нацелено на привлечение внимания и введение в заблуждение армянской аудитории.



Следует отметить, что одновременно с дискредитацией Грузии, в подобных публикациях как правило всегда подчеркивается якобы «миротворческая» миссия России, хотя именно РФ долгие годы снабжала Азербайджан и Армению смертоносным оружием и всячески затягивала мирный процесс в Карабахе.

Выясняется, что редактор «Инфотеки 24», некий «журналист» Антон Евстратов, является выпускником Воронежского государственного университета и долгое время работал в российских СМИ, а несколько его помощников учились в Российско-Армянском Университете в Ереване или жили в России.



Таким образом, постепенно выходят на поверхность имена людей, выдумывающих фейки и пытающихся посеять раздор между народами Южного Кавказа. И почему-то, как обычно, в этом оказываются замешаны субъекты, так или иначе связанные с Россией.



Но не стоит думать, что подобные сайты-помойки ориентированы только на армянскую аудиторию. Такие же «Антоны из Воронежа» снабжают фейками и азербайджанцев, и грузин, и украинцев и белорусов и зачастую делают это анонимно и очень хитро, так что распознать ложь получается далеко не всегда. Не стоит забывать, что Россия уже давно признана во всем мире «империей фейков» и таким образом «большой брат» пытается сохранить свое влияние.



Разумеется, многим в Москве очень не нравятся мирные инициативы Грузии, которые она предлагает реализовать в Карабахе. Вместо армяно-азербайджанского конфликта они хотели бы видеть грузино-армяно-азербайджанский, для чего сейчас пускают в ход усилия всей своей агентуры.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





