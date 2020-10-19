

НПО призывают власти начать переговоры с де-факто Цхинвали из-за обострившейся в регионе эпидобстановки

19.10.2020 15:03





Грузинские неправительственные организации реагируют на обострение эпидемической ситуации в Цхинвальском регионе и призывают официальный Тбилиси немедленно активизировать переговоры с де-факто режимом, а также использовать международные политические механизмы для своевременного восстановления свободы передвижения и расширения доступа к медицинским услугам жителей оккупированного региона.



В заявлении НПО говорится, что эпидемиологическая обстановка в Цхинвальском регионе ухудшилась, количество инфицированных увеличилось и в Цхинвальской инфекционной больнице больше нет свободных мест. Всего за один день в Цхинвали было подтверждено 57 случаев инфицирования. Отмечается, что де-факто власти из-за нехватки ресурсов размещают COVID-пациентов в детской больнице. Существует острая нехватка медперсонала, нехватает лекарств и медицинского оборудования.



Отмечается, что в редких случаях путем переговоров с оккупационным режимом представителям офиса Международного комитета Красного Креста все же удается перевозить пациентов на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии. По имеющимся данным с января удалось транспортировать 60 человек.



«Доставлять больных из Ахалгори в Тбилиси по-прежнему проблематично. Еще один человек, учитель русского языка, Вера Котолова, скончалась в селе 15 октября. Она не смогла получить своевременную медицинскую помощь ни в Ахалгорской, ни в Цхинвальской больницах. Похоже, так называемое правительство Цхинвали выборочно и коррумпировано принимает решение о выдаче разрешения на переезд. Незаконные и дискриминационные ограничения свободы передвижения унесли жизни до 20 жителей Ахалгори», — сказано в заявлении.



В условиях обострившегося кризиса неправительственный сектор призывает власти Грузии:



• Активизировать переговоры с де-факто правительством Цхинвальского региона по упрощению режима свободы передвижения;

• Выделить необходимые медицинские ресурсы для лечения пациентов, переведенных из Цхинвальского региона, в том числе COVID-инфицированных.

• Наладить связь с медицинским персоналом в Цхинвальском регионе для обмена опытом борьбы с инфекциями и их лечения.

• Сотрудничать с международными партнерами для мобилизации лекарств и дополнительного медицинского оборудования для Цхинвальского региона.

• Также призывает Миссию наблюдателей Европейского Союза и Международный комитет Красного Креста подключиться к процессу и вести с де-факто режимом прямые переговоры. Выделить соответствующие ресурсы для перемещения пациентов в районы, контролируемые Тбилиси.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





