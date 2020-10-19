

Абхазия и Самачабло – планы партиий в отношении оккупированных территорий?

19.10.2020 22:54





Политические партии и их предвыборные обещания играют важную роль в демократической среде. Предвыборная кампания 2020 года находится в активной фазе. Стороны обещают лучшее будущее и единую Грузию. Каковы взгляды сторон относительно оккупированных территорий Грузии, кто вернет оккупированные Россией территории и какие обещания они дают.



Агентство Pia.ge ознакомилось с планами партий в отношении деоккупации оккупированных регионов, представленных к выборам 2020 года.



Грузинская мечта



С целью восстановления доверия с абхазскими и осетинскими согражданами, будет активно проводиться политика примирения - шаг к лучшему будущему. Населению, проживающему на оккупированных территориях, будет обеспечен полный доступ к государственным услугам.



Единое национальное движение



Мы обновим политику непризнания, деоккупации и безопасного и мирного возвращения беженцев.

Главная цель плана - укрепление суверенитета страны и мирное восстановление территориальной целостности Грузии.



Наша цель, чтобы в масштабах мира страна была успешной во внешней политике, обороне и безопасности. Безопасная и мирная среда являются главной предпосылкой для экономического укрепления семьи в государстве.



Европейская Грузия



Восстановление территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ является главной задачей грузинского государства.



Для осуществления успешной деоккупации, «Европейская Грузия» считает необходимым, чтобы международное сообщество было более активным в плане воздействия на Российскую Федерацию, чтобы та взяла бы на себя обязательство о неприменении силы против Грузии, соблюдала бы нормы международного права, в том числе принцип недопустимости размещения иностранных вооруженных сил на ее территории без согласия суверенного государства и выполнить все обязательства по соглашению при посредничестве Евросоюза от 12 августа 2008 года. С этой точки зрения, особое значение имеет формат Женевских международных переговоров.



Одним из основных компонентов политики деоккупации является сохранение уже закрепленного в международных политических и правовых документах термина -«оккупация»; продолжение политики непризнания оккупированных территорий Грузии международным сообществом и признание фактов этнических чисток и преследований на этнической почве в этих регионах.



Лейбористская партия



Лейбористская партия сторонник стабилизации отношений с Россией только в одном случае.

«Если кто-то хочет с Российской Федерацией хороших отношений, стабилизации, то я один из первых, но это должно произойти в том случае, когда оккупационные российские вооруженные силы покинут территорию Грузии, а Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в материнское лоно Грузии.



Если не начнутся переговоры о восстановлении территориальной целостности, если будет продолжаться огораживание, оккупация наших территорий, похищения, убийства, пытки и ранения людей, я еще раз повторяю, для спасения мы будем вынуждены разместить на территории Грузии военные базы США с космическим ядерным вооружением», - заявляет лидер партии Шалва Нателашвили.



Лело



Мы восстановим доверие и вместе объединим Грузию. Начинание прямого диалога с нейтральным статусом: в области экономики, образования, здравоохранения, экологии и культуры.



Анаклия - свободная экономическая зона - центр притяжения и совместного ведения бизнеса.

Торговая зона Эргнети – давайте вместе займемся делом, чтобы сбалансировать влияние России, активизируя деятельность Европейского Союза, Соединенных штатов Америки и западных международных организаций.



Обеспечение этнического абхазского и осетинского населения, проживающего на оккупированных территориях полисами медицинского страхования. С целью повышения квалификации медиков, работающих на оккупированных территориях, их профессиональная подготовка на территории, контролируемой Грузией.



Ввовлечение этнических абхазов и осетин в международные образовательные программы и программы обмена.



«Стратегия Агмашенебели»



Главной стратегической целью Грузии является укрепление суверенитета страны и мирное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Для достижения этой цели:

Мы разработаем соответствующую стратегию долгосрочной политики деоккупации. Разработаем эффективную стратегию реагирования на тактику гибридной войны России, а также, как и при поддержке наших партнеров начнем принимать конкретные меры по повышению национальной устойчивости.



Продолжим политику непризнания. В тесной координации с нашими партнерами мы повысим эффективность Женевского формата.



Будем способствовать укреплению доверия и народной дипломатии. Укрепим экономику страны, чтобы Грузия стала привлекательной для населения, проживающего в оккупированных регионах. Предложим оккупированным регионам успешные конкретные проекты без условностей.



«Гирчи»



В партии заявляют, что будут громче кричать и говорить об этой проблеме в еще больших местах. Восстановление территориальной целостности считают важным вопросом:



«Страна должна стать лучше и привлекательнее для людей, живущих на оккупированных территориях и еще больше дискомфорта создадим для оккупантов, и параллельно будем стараться сделать Грузию привлекательной и инвестиционной страной для других. В этом случае, с их помощью мы сможем лучше достичь этой цели», - пишет Гирчи.



По их мнению, если страна не станет лучше, то на восстановление территориальной целостности «не будет никаких шансов».



«Альянс патриотов»



Председатель «Альянса патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави считает, что невозможно решить этот вопрос, если не будет найден общий язык с Россией, если в этом не примут участие Америка и Европа.



«Необходимо соучастие каждого. Все стороны четко должны сформулировать свои интересы.

Тархан-Мурави считает, что проблема оккупации Грузии не может быть решена без участия тех «больших империй», чьи интересы пересекаются.



«Деоккупация Грузии будет недостижима без комплексного подхода. Россия не пойдет на деоккупацию, пока все спорные вопросы не будут решены комплексно», - заявляет Тархан-Моурави.



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Парламентские выборы 2020 года состоятся 31 октября с моделью 120/30 и 1% барьером. Модель 120/30 предполагает, что 120 депутатов войдут в парламент по пропорциональному списку, а 30 будут мажоритариями.





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