

Ильхам Алиев заявил о переходе города Шуша под контроль Азербайджана

08.11.2020 13:06





Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.



В своем обращении к народу глава государства отметил, что 8 ноября навсегда войдет в историю страны.



«Шуша освобождена от оккупации. Шуша — наша! Карабах — наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ», — сказал Алиев.



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