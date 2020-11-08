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Ильхам Алиев заявил о переходе города Шуша под контроль Азербайджана
08.11.2020 13:06
Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.
В своем обращении к народу глава государства отметил, что 8 ноября навсегда войдет в историю страны.
«Шуша освобождена от оккупации. Шуша — наша! Карабах — наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ», — сказал Алиев.
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