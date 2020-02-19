

Кутаисский завод электромобилей выпустит первый электромобиль в этом году

19.02.2020 15:57





Кутаисский завод электромобилей выпустит первый электромобиль в нынешнем году. Завод по производству электромобилей в Кутаиси один их тех, кому в 2019 году при инвестиционных обязательствах за 1 лари была передана государственная собственность - земля и здание стоимостью 68 миллионов лари. «IPN» поинтересовался, на каком этапе находится проект.



Как сообщил агентству председатель совета директоров грузинского индустриального холдинга «Аи групп» Каха Гуледани, проект идет по плану и первый электромобиль кутаисский завод выпустит в этом году.



«Мы следуем графику. Анонсируем, что хотим выпустить первый электромобиль в этом году, так оно и будет », - сказал Каха Гуледани «IPN».



В свою очередь, Национальное агентство государственного имущества заявляет, что проект строительства завода по производству электромобилей, для которого в прошлом году компании за 1 лари было передано государственное имущество, реализуется успешно.



«Рыночная стоимость недвижимости, отчужденной в 2019 году за 1 лари и с инвестиционными обязательствами, составила 85 миллионов лари, однако нужно отметить, что отсюда 68 млн лари составила рыночная стоимость земельного участка в 100 га, находящегося на ул. Автостроителей, 41 в Кутаиси, переданного ООО «Бигсервис» для строительства завода по производству электромобилей. Согласно инвестиционным обязательствам, инвестор должен трудоустроить, по меньшей мере, 300 человек и обеспечить производство 5000 электромобилей. Проект идет успешно и в ближайший период компания анонсирует презентацию первого электромобиля», - сообщили в ведомстве «IPN».



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