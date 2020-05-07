

Всемирная туристская организация сделала прогноз на сезон

07.05.2020 22:31





Всемирная туристская организация (UNWTO) опубликовала три сценария падения и восстановления международной туристической отрасли после пандемии.



По итогам 2020 года число международных туристических поездок сократится – как минимум на 58 процентов, а скорее всего, на 78 процентов.



На 58 процентов международные турпотоки сократятся, если правительства разных государств начнут постепенно открывать границы и ослаблять ограничения на поездки в первых числах июля. Согласно второму сценарию, число турпоездок и путешествий сократится на 70 процентов, если такие решения национальные правительства осуществят в начале сентября. Третий сценарий, худший, – возможен, если международный туризм не начнет восстанавливаться до декабря. В этом случае общее число поездок за 2020 год упадет на 78 процентов.



Пандемия коронавирусной инфекции, согласно выводам UNWTO, может привести к отмене от 850 миллионов до 1 миллиарда 100 миллионов поездок. Снижение доходов от иностранного туризма для национальных экономик может достичь 1 триллиона 200 миллиардов долларов. UNWTO подчеркивает, что нынешний кризис – худший для отрасли со Второй мировой войны.



UNWTO– это специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.



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