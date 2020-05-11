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Гахария: Процесс экономического восстановления в стране начнется с туризма
11.05.2020 18:12
«Процесс восстановления экономики страны начнется с туризма, затем будет сельское хозяйство, строительство и девелопмент, индустрия и образование», — об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил в Батуми на встрече с представителями индустрии туризма.
Он пояснил, что ранжирование открытия секторов экономики основывается на том, насколько важным был конкретный сектор для экономики и насколько ему нанесла ущерб пандемия.
«Мы все хорошо понимаем, что процесс открытия и восстановления экономики в этой стране начнется с туризма, затем будет сельское хозяйство, затем строительство и девелопмент, разумеется, индустрия, затем будет образование, а потом медицина. Мы этому следуем. Это не означает, что первое, второе и третье ранжирование определяется теми секторами, которые более всего важны для экономики страны. Это значит, что ранжирование основано на среднем весе двух компонентов — кто пострадал больше всего и кто какую роль имел в экономике страны», — заявил Гахария.
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