

Гахария: Все фермеры получат 150 литров дизтоплива на гектар

12.05.2020 16:10





«Все фермеры получат 150 литров дизельного топлива на гектар, которое гарантированно на 1 лари будет дешевле рыночной цены», — заявил на презентации антикризисного плана сельского хозяйства премьер-министр Георгий Гахария.



Премьер говорил о программах поддержки сельскохозяйственной отрасли в условиях пандемии.



Правительство разработало конкретный план по программам, которые уже существуют в Министерстве сельского хозяйства, чтобы помочь фермерам и увеличить финансирование этих программ и, кроме того, специальные дополнительные меры, заключающиеся в следующем: каждый фермер, имеющий зарегистрированную землю, получит помощь от государства в размере 200 лари. Приблизительно, это означает, что средние и крупные хозяйства, которые, например, владеют 10 гектарами земли и обрабатывают ее, будут получать помощь от государства в размере 2000 лари», — сказал премьер-министр.



По его словам, конечно, эта помощь будет пропорционально распределена среди фермеров, которые имеют относительно меньшую площадь земли.



«Кроме того, все фермеры получат 150 литров дизельного топлива на гектар, что гарантированно будет на один лари дешевле рыночной цены. В целом, цена топлива для сельскохозяйственной деятельности является критически важной, системно значимой и мы сейчас работаем над решением этой проблемы не только в условиях кризиса в этом году, но и в последующие годы.



Я могу однозначно сказать, что цена на агродизель будет значительно дешевле, чем цена дизеля на рынке», — заявил премьер.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







