Замминистра образования: Отношения между частными репетиторами и родителями находятся вне нашей компетенции

09.11.2025 20:54





Отношения между частными репетиторами и родителями находятся вне нашей компетенции. Это не может быть истолковано как педагогическая деятельность, и ограничения в этом направлении на них не распространяются, — заявил заместитель министра образования Грузии Звиад Габисония.



Он также отметил, что в грузинском образовательном законодательстве нет дефиниции репетитора.



«В результате принятия закона «О борьбе с коррупцией» были определены некоторые сферы, в которых разрешена дополнительная деятельность. Среди них — научно-педагогическая деятельность в сфере образования. Преподаватели, представители академических и научных кругов имеют право заниматься дополнительной научной и педагогической деятельностью после получения согласия работодателя …



Кроме того, мы хотели бы уточнить, что существуют учебные центры, готовящие к единым национальным экзаменам или те же курсы иностранных языков. Если эти отношения зарегистрированы, между ними заключен письменный договор оказания услуг или трудовой договор, конечно, в таком случае применяются требования закона, и необходимо будет предоставить письменное согласие работодателя», — отметил Звиад Габисония.







