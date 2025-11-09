|
Замминистра образования: Отношения между частными репетиторами и родителями находятся вне нашей компетенции
09.11.2025 20:54
Отношения между частными репетиторами и родителями находятся вне нашей компетенции. Это не может быть истолковано как педагогическая деятельность, и ограничения в этом направлении на них не распространяются, — заявил заместитель министра образования Грузии Звиад Габисония.
Он также отметил, что в грузинском образовательном законодательстве нет дефиниции репетитора.
«В результате принятия закона «О борьбе с коррупцией» были определены некоторые сферы, в которых разрешена дополнительная деятельность. Среди них — научно-педагогическая деятельность в сфере образования. Преподаватели, представители академических и научных кругов имеют право заниматься дополнительной научной и педагогической деятельностью после получения согласия работодателя …
Кроме того, мы хотели бы уточнить, что существуют учебные центры, готовящие к единым национальным экзаменам или те же курсы иностранных языков. Если эти отношения зарегистрированы, между ними заключен письменный договор оказания услуг или трудовой договор, конечно, в таком случае применяются требования закона, и необходимо будет предоставить письменное согласие работодателя», — отметил Звиад Габисония.
