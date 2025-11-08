США оформляют с пятью странами Центральной Азии торговое соглашение

08.11.2025 11:20





США оформляют торговое соглашение с пятью странами Центральной Азии, которое соединит их с Азербайджаном и Арменией.



Госдепартамент США опубликовал по этому вопросу совместное заявление правительств Соединенных Штатов и пяти стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).



В частности, отмечается, что Соединенные Штаты и пять стран Центральной Азии (именуемые странами «С5+1») договорились о развитии «Транскаспийского международного транспортного маршрута», который планируется связать к TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), который соединит Азербайджан и Армению.





