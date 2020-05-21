

Министр финансов поясняет, кому отсрочат кредиты еще на три месяца

21.05.2020 14:01





«Мы договорились с банками, что гражданам, которым мы выдадим компенсационный пакет, будут автоматически отсрочены кредиты», — заявил министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани после заседания правительства.



Как отметил Мачавариани, банки также проверят и отсрочат кредиты людям, у которых резко упал или вообще прекратился доход.



«Вы знаете, в течение трех месяцев кредиты были отсрочены практически всем физическим лицам, чтобы они не произошла их капитализация, чтобы по ним не начислялись проценты. На этом этапе мы провели консультации с банками и практически договорились о следующей модели: граждане, которым мы выдадим компенсационный пакет, будут автоматически отсрочены кредиты. Кроме того, банки сами будут оценивать платежеспособность клиентов, у которых резко упал или прекратился доход и имеют проблемы с погашением займа. На основании своей информации банки отсрочат кредиты на тех же условиях, опять же, без капитализации процентов», — заявил Иванэ Мачавариани.



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