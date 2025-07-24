Каладзе: В августе мы представим мажоритарных кандидатов, будут и новые лица

24.07.2025 14:18





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, «Грузинская мечта» представит мажоритарных кандидатов на выборах местного самоуправления в августе.



Как сообщил журналистам Каладзе, среди кандидатов в мажоритарные депутаты будут и новые лица, о которых общественность скоро узнает.



«Мы представим мажоритарных кандидатов в августе. Мы предоставим общественности детальную информацию с именами и фамилиями, потому что у нас будут и новые лица. Важно выходить к людям, прямая коммуникация. Те, кто давно работает в сакребуло и представляет нашу команду, никогда не прекращали коммуникацию с населением. Важно, чтобы новые лица, которые будут представлены, включились в коммуникацию с населением с первой минуты», — сказал Каладзе.



Мэр Тбилиси не конкретизировал, намерен ли он еще раз участвовать в выборах.



«Думаю, что выборы в местного самоуправления очень важны, поскольку они напрямую касаются благосостояния, улучшения условий жизни. Есть проблемы в отдельных районах. В последние годы было реализовано много хороших проектов как в столице, так и в регионах, сёлах и городах, но, конечно, есть и вызовы, проблемы. Я могу много говорить о Тбилиси, потому что мы знаем все проблемы и вызовы, то, что нужно сделать. У нас довольно амбициозные планы», — сказал Каладзе.



На вопрос журналиста, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах самоуправления, Каладзе ответил: «Вы очень нервничаете по поводу моей кандидатуры. Что бы вас порадовало как гражданина, если я буду или нет? Вы живёте в этом городе, хорошо или плохо, касается всех нас. Подождите, пока станет известна дата, все станет ясно», — сказал Каладзе.





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