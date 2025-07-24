Член «Сильной Грузии»: «MEGOBARI Act вскоре станет законопроектом, уже в этом году»

24.07.2025 15:05





«MEGOBARI Act вскоре станет законопроектом, уже в этом году», заявил на пресс-конференции один из лидеров «Лело-Сильная Грузия» Григол Гегелия. Как говорит оппозиционер, основания для подобного утверждения ему дают визиты членов его политического объединения в Вашингтон, осуществленные на прошлой неделе:



«Мы провели более 20 встреч на высоком уровне. На всех встречах мы получили подтверждение того, что ничто не помешает реализации MEGOBARI Act, хотя, конечно, необходимы дополнительные усилия и работа, которые мы систематически предпринимаем и будем продолжать предпринимать. Сегодня это один из важных способов усилить давление на это так называемое правительство, добиться новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных.



Эти два требования – новые парламентские выборы и немедленное, безоговорочное освобождение всех политзаключенных – были нашей основной повесткой дня и стратегической линией в Вашингтоне. Одновременно в ходе консультаций в политико-аналитических кругах в Вашингтоне мы ознакомили наших партнеров с видением и планом действий «Сильной Грузии», которые предусматривают борьбу по всем направлениям, в том числе на улицах – посредством протестов, местных выборов, участия в более чем одном дополнительном избирательном округе и усиления давления на международной арене.



Могу заявить общественности, что наши партнёры абсолютно правильно понимают нашу позицию и выражают огромную веру и полную поддержку значительному потенциалу грузинской демократии и её борющегося народа. Я также хотел бы подчеркнуть, что единственный источник легитимности «Грузинской мечты» — это проведение новых свободных парламентских выборов. Аналогично позиции США, мы видим, что исполнительная власть ЕС, министры иностранных дел и Европейский парламент рассматривают проведение новых парламентских выборов как необходимое условие и критический минимум для обретения легитимности.



Однако незамедлительное принятие MEGOBARI Act важно для проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключённых. Команда «Сильной Грузии» продолжает интенсивно работать в этом направлении, и, основываясь на наших встречах в Вашингтоне, я хотел бы выразить уверенность и надежду, что этот акт будет преобразован в законопроект уже в этом году», — заявил Григол Гегелия.



Источник: SOVA

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