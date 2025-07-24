Руководитель Антикоррупционного бюро провел встречу с представителями госсектора

24.07.2025 14:27





Руководитель Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили проводит встречу с представителями государственного сектора.



Как заявил Купрашвили журналистам, встреча касается антикоррупционной политики, а также законодательных изменений и рекомендаций Антикоррупционного бюро по их реализации.



«Сегодня Антикоррупционное бюро проводит встречу с представителями государственного сектора. Мы обсудим антикоррупционную политику и те законодательные изменения, которые вступят в силу начиная с сентября–ноября. В государственном секторе существовала порочная практика, когда один госслужащий был трудоустроен сразу в нескольких учреждениях. По инициативе премьер-министра эта практика была прекращена, и с сентября она станет невозможной. Определённые должностные лица больше не смогут одновременно работать в нескольких структурах и получать двойную зарплату. В этом процессе роль Антикоррупционного бюро важна — мы выдали ряд рекомендаций для корректного исполнения закона. Закон также предусматривает исключения для тех сфер, где существует кадровый дефицит — например, он не касается тех, кто участвует в спектаклях сразу в нескольких театрах. Это очень своевременное и правильное изменение.



Второй закон — это отмена оплаты труда советников. Однако, чтобы исключить коррупционные риски, Антикоррупционное бюро также разработало рекомендацию, согласно которой все такие лица обязаны заранее задекларировать свой интерес и заполнить соответствующую декларацию. То есть, мы будем знать, есть ли у советника какой-либо бизнес-интерес, и таким образом сможем минимизировать риски коррупции и лучше понимать, чем конкретно человек занимается в учреждении.



Следующее изменение — это механизмы защиты информаторов. Это абсолютно нoвшество. В каждом госучреждении будет действовать сильный механизм информирования. Зачастую, когда гражданин обращается в госструктуру, он не получает своевременного ответа, что формирует негативное отношение к государственному сектору — и это угрожает нашей демократии. Усиление института информатора станет реформой, которая обеспечит прозрачность. Информатором может быть любое лицо, работающее в госучреждении и сообщающее о фактах коррупции. Антикоррупционное бюро работает над механизмами защиты таких лиц — это наш мандат. Информатор может быть полностью анонимным — не обязан указывать своё имя и фамилию, или может раскрыть часть информации. Мы, как Антикоррупционное бюро, будем знать, кто сообщил, но орган, рассматривающий дело, не будет иметь доступа к этим данным, чтобы защитить информатора. По всем вопросам можно будет обратиться к нам. Все госучреждения будут обязаны рассматривать такие обращения прозрачно. Мы будем знать, где существует проблема. Например, в обществе есть недовольство, связанное с разрешениями — одни граждане получают их быстро, другим приходится ждать месяцами. Эти проблемы не останутся вне поля прозрачности», — заявил Ражден Купрашвили.



На вопрос, кто несёт бремя доказывания в случае предоставления информации информатором, Купрашвили пояснил:



«Бремя доказывания ложится на процесс расследования. Информатор не обязан доказывать факт. Мы сами исследуем и проверим предоставленную информацию. Возможно, информатор предоставит недостоверные сведения. Если он сообщает о конкретном должностном лице, ему предоставляются механизмы защиты — его нельзя уволить, против него нельзя возбудить уголовное дело. Конечно, это может быть использовано недобросовестно — сам информатор может оказаться нечестным, и воспользоваться защитой ради личной выгоды. Поэтому в законе чётко прописаны все соответствующие процедуры. При этом финансовое вознаграждение для информатора законодательством не предусмотрено».







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