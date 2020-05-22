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Грузия и Литва восстановят авиасообщение


22.05.2020   15:54


Литовская авиакомпания Wizz Air возобновит регулярные полеты между Вильнюсом и Кутаиси. Об этом в ходе видеоконференции договорились министр экономики Грузии Натия Турнава и ее коллегой из Литвы Жигимантасом Вайчюнасом, 22 мая сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

Сообщается, что Турнава во время беседы рассказала о намерении Тбилиси открыть границы для иностранных туристов с 1 июля и заверила, что в Грузии будут созданы все необходимые условия для эпидемиологической безопасности.

«Министр подчеркнул, что в Грузии будут полностью внедрены руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения и туризма», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщает, что стороны обсудили создание безопасных коридоров для туристов.

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