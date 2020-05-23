

Курорты Аджарии готовят к туристическому сезону

23.05.2020 21:02





В Аджарии вылечили всех инфицированных коронавирусом. Регион, получивший статус свободного от COVID-19, начинает готовиться к туристическому сезону. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель автономии Торнике Рижвадзе.



С 30 апреля в Аджарии не фиксируется новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в регионе заболевание было подтверждено у 70 человек. Из них только двое до сих пор продолжали лечение в батумской клинике «Медальфа». Сегодня стало известно, что оба пациента выздоровели и в ближайшее время будут выписаны на дом.



При этом в правительстве Аджарии подчеркивают, что число ПЦР-тестов на коронавирус, проведенных в регионе, превышает 10,7 тысячи.



«Статус «зеленой зоны» и статус безопасного региона особенно важны для нас с приближением туристического региона. Нам всем нужно очень внимательно следовать рекомендациям, чтобы вернуться к этапу обновления, экономического восстановления и принять туристов в этом году», — сказал Рижвадзе.



Грузия на сегодняшний день — одна из самых благополучных стран в Европе с точки зрения низких темпов распространения коронавируса и эффективного управления ковид-пациентами. На сегодняшний день в Грузии лечение продолжают 208 пациентов с коронавирусом. 12 человек скончались, выздоровели 508 — это почти 70% от всех случаев, зафиксированных с 26 февраля.



С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации режим чрезвычайного положения отменен в стране с 23 мая. Уже с 15 июня в Грузии будет открыт туристический сезон внутри страны, а с 1 июля страна начнет принимать иностранных туристов.



Открывать свои сухопутные и воздушные границы для зарубежных путешественников Грузия будет с учетом директив, разработанных совместно со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Согласно предложенной правительством концепции, туристам будут предлагать отдых именно в «зеленых зонах» — на курортах, где нет зараженных коронавирусом. Ранее в Национальной администрации туризма Грузии заявили, что Аджария, скорее всего, первой получит такой статус. При этом, при проведении маркетинговых кампаний, планируется делать упор на эко-туризм, популяризируя отдых в высокогорной части региона.



Что касается черноморских курортов Аджарии, местные власти обещают, что после открытия туристического сезона на пляжах будет установлен «мягкий надзор» за соблюдением социальной дистанции.



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