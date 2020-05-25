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Австрийский банк развития выделяет 30 миллионов евро на помощь шести странам
25.05.2020 11:28
Австрийский банк развития выделил 30 миллионов евро Черноморскому банку торговли и развития.
Деньги будут потрачены на помощь сельскому хозяйству и сфере услуг в Грузии, Азербайджане, Армении, Молдове, Украине и Албании.
Как говорится в пресс-релизе Черноморского банка торговли и развития, помощью в основном будут пользоваться малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали в результате пандемии.
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