

Австрийский банк развития выделяет 30 миллионов евро на помощь шести странам

25.05.2020 11:28





Австрийский банк развития выделил 30 миллионов евро Черноморскому банку торговли и развития.



Деньги будут потрачены на помощь сельскому хозяйству и сфере услуг в Грузии, Азербайджане, Армении, Молдове, Украине и Албании.



Как говорится в пресс-релизе Черноморского банка торговли и развития, помощью в основном будут пользоваться малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали в результате пандемии.





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