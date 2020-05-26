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Украина и Грузия обсудили возобновление авиасообщения
26.05.2020 14:55
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов и заместитель министра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе обсудили вопрос возобновления авиасообщения между странами в рамках ослабления карантина.
Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений Украины и Грузии в условиях пандемии коронавируса Covid-19, возможности активизации межгосударственного диалога, в частности проведение 10 заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также состояния подготовки Грузии к восстановлению туристического сезона и регулярного международного авиасообщения, в том числе с Украиной", - сообщили в МИД.
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