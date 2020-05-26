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Турнава: В ближайшее время начнется пилотная фаза госпрограммы всеобщей интернетизации
26.05.2020 17:36
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявляет, что в ближайшее время будет запущена вторая пилотная часть государственной программы всеобщей интернетизации Open Net.
По словам министра, Всемирный банк подтверждает свою готовность финансировать проект совместно с государством.
По ее словам, государственная программа развития широкополосной, волоконно-оптической инфраструктуры в Грузии находится практически в начальной фазе.
«Основная задача этого проекта — охватить села. Так как города более или менее покрыты высокоскоростным интернетом. Сейчас речь идет о том, чтобы была установлена волоконно-оптическая инфраструктура, волоконно-оптический кабель и соответственное оборудование для интернационализации сел, которые на сегодняшний день не могут пользоваться интернетом или у них интернет низкого качества. Это около 800 населенных пунктов, куда пойдет этот кабель, и если возникнет необходимость и окажется, что требуется больше, мы готовы расширить этот ареал», — заявила Натия Турнава.
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