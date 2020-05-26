

Турнава: Грузия планирует экспорт медицинские маски за границу

26.05.2020 18:12





В связи с успешным производством качественных медицинских масок, Грузия планирует их экспорт, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.



Ведомство отмечает, что благодаря усилиям правительства и частного сектора «за рекордно короткий срок удалось организовать местное производство защитных масок и дезинфицирующих средств», дефицит которых ощущался во всем мире после начала пандемии коронавируса.



«Местный рынок настолько заполнился качественными медицинскими и бытовыми масками, что мы приняли решение вывозить маски на экспорт. Такие предприятия, как New Technologie Impex, которые производят миллионы медицинских масок высокого качества, и могут обеспечить не только местный рынок, но и вывезти продукцию на экспорт, создают сильную экономику Грузии», заявила Турнава накануне после открытия очередного предприятия по производству масок в Грузии.



Министр подчеркнула, что правительство будет поддерживать любое местное производство.



По ее словам, все больше предприятий выпускает маски, поэтому их можно реализовывать не только на внутреннем рынке, но и вывозить на экспорт. «Так быстро наш частный сектор и правительство реагируют на тот вызов, с которыми многие другие гигантские страны не могут успешно справиться», отметила Турнава.



New Technologie Impex – грузинское предприятие, запустившее современные производственные линии для производства масок европейского стандарта. При полной нагрузке предприятие может производить 12 миллионов масок ежемесячно. На первом этапе на предприятии планируется трудоустроить до 50 человек.



Сегодня защитные маски в Грузии шьют на девяти предприятиях. Кроме того, занялась производством средств защиты компания, которая ранее производила печатные материалы – сейчас ее защитные лицевые щиты вывозят на экспорт.



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