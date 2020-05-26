

В Грузии в магазинах одежды закроют примерочные

26.05.2020 18:13





В магазинах, входящих в компанию Retail Groups Georgia, закроют примерочные, сообщил директор компании Резо Магалашвили телекомпании «Имеди».



Retail Groups Georgia объединяет такие фирменные брендовые магазины как «Zara», «Massimo Dutti», «Oysho», «Bershka», «Stradivarius» и другие. Эти бренды представлены в крупных торговых центрах в Тбилиси, которые закрылись с середины марта, и все еще не работают, так как считаются зоной высокого риска с точки зрения распространения вируса.



По словам Магалашвили, компания решила усилить некоторые меры по профилактике, упразднив примерочные.



Вместе с тем магазины готовы к тому, что вырастет количество случаев возврата и обмена товаров. При этом вещи, которые вернут в магазин, будут не сразу помещены в торговый зал, а пройдут карантин.



В связи с улучшением эпидситуации в Грузии с 23 мая отменили режим чрезвычайного положения и комендантский час. Однако ряд ограничений правительство Грузии оставило в силе до 15 июля. Эти меры распространяются и на магазины обуви и одежды, которые на данный момент могут работать только в онлайн режиме.



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