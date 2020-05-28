

НПО опротестует проект «Бахви-2» в суде



СОВА 28.05.2020 14:17



«Центр обучения и мониторинга прав человека» (EMC) от имени экологической организации «Эко» подал иск в Тбилисский городской суд против строительства и эксплуатации гидроэлектростанции «Бахви-2» на реке Бахвицкали в Озургети (регион Гурия).



По информации неправительственной организации, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии принял решение о строительстве 23 апреля 2020 года, в условиях действующего в стране чрезвычайного положения. Как считают истцы – с нарушением закона, а также противореча требованиям национального и международного права.



Строительство ГЭС затронет села Озургетского муниципалитета: Ванискеди, Окроскеди, Уканава, Пампалети, Бахви, Мтиспири и Мшвидобаури, где протекает река Бахвицкали.



По мнению организации, документ об оценке воздействия на окружающую среду является наиболее важным на этапах строительства и эксплуатации ГЭС. Он должен охватывать широкий спектр информации о: населении, здоровье человека, биоразнообразии, воде, воздухе, почве, климате, ландшафте, культурном наследии и пр. Как считают истцы, представленный компанией-строителем документ не содержит полных и исчерпывающих данных и не основан на тщательном исследовании.



Стоит отметить, что строительство ГЭС намерена осуществить компания Georgian Hydro Power. Установить ГЭС мощностью 36 МВт планируется в селе Уканава Озургетского муниципалитета.



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