The Washington Post: Грузия - курортный приют от пандемии на Черном море

Американское издание The Washington Post посвящает статью Грузии, в которой называет Грузию черноморским курортом во время пандемии.



Автор статьи Изабель Хуршудян приводит Грузию в качестве безопасной страны для туризма на фоне пандемии коронавируса.



«Отложите в сторону древние виноградники, горнолыжные курорты и побережье Черного моря. У Грузии появилась новая туристическая изюминка — место для отдыха от пандемии. Реакция Грузии на коронавирус является историей успеха», — говорится в статье.



Как отмечено в статье, Грузия является одной из первых стран, которые с осторожностью возобновляют индустрию туризма на фоне сохраняющейся опасности коронавируса как для потенциальных путешественников, так и для местного населения.



Издание приводит слова министра экономики Грузии Натии Турнава о том, что 1 июля Грузия откроет свои границы не для всех туристов. Как пояснила министр, Грузия ожидает гостей из стран, где эпидемиологическая ситуация более или менее сравнима с Грузией. Пока не известно, когда Грузия допустит в страну туристов из США, отмечено в статье.



В статье также говорится, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал послов стать главными маркетологами страны за границей.



По словам министра экономики Натии Турнава, туристам из некоторых стран придётся предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус.



The Washington Post также пишет, что «в стране, где ещё недавно сообщалось о внутренних беспорядках, успешное реагирование на пандемию продемонстрировало удивительное доверие общественности к правительству».





