

Более 50 тысяч самозанятых граждан получили компенсацию от государства

01.06.2020 12:46





Более 51 тысячи самозанятых граждан, оставшихся без дохода из-за пандемии в первом квартале 2020 года, уже получили от государства компенсацию, заявила журналистам и.о. заместителя директора Агентства содействия трудоустройству Нино Велтаури.



По ее словам, зачисление компенсации начались 28-29 мая. Компенсацию уже получили более 51 тысячи человек, государство выделило для этого 15 миллионов 365 тысяч лари (4,8 миллионов долларов).



«Что касается трудоустроенных лиц, оставшихся без дохода, их число более 72 тысяч и компенсация, которую им перечислили, составляет 14 миллионов 435 тысяч лари (4,5 миллионов долларов)», — сообщила Велтаури.



Согласно плану правительства, утвержденному 24 апреля, самозанятые граждане страны получат одноразовую помощь в размере 300 лари (94 доллара). Для этого из госбюджета выделено 75 миллионов лари (23,6 млн долларов).



Процесс регистрации будет продолжаться шесть недель – до 1 июля 2020 года. Самозанятым гражданам, которые уже зарегистрированы в Службе доходов и потеряли доход с апреля 2020 года, достаточно заполнить форму на веб-сайте министерства здравоохранения. Эта помощь предназначена для физических лиц со статусом малого бизнеса; физических лиц, которые осуществляют фиксированную налогооблагаемую деятельность; производителей со статусом микробизнеса; индивидуальных производителей.



В заявке необходимо указать имя, фамилию и номер удостоверения личности, контактные данные (фактическое место проживания и телефонный номер), банковские реквизиты.



Граждане из этой группы получат сообщение о получении компенсации на личной странице на сайте – eservices.rs.ge



Другая процедура электронной регистрации предусмотрена для тех самозанятых лиц, которых нет в базе Службы доходов.



Чтобы получить помощь от государства, этой категории граждан следует предоставить доказательства того, что у них был источник дохода до апреля 2020 года. Это может быть выписка из банка, справка, разрешение или лицензия, выданные местными органами власти, либо выданный юридическим лицом документ, подтверждающий доход или экономическую деятельность. Также им необходимо заполнить стандартную форму, указав имя, фамилию и личный номер, контактную информацию (фактический адрес проживания и телефонный номер), номер банковского счета.



Те, кто зарегистрирован в Службе доходов, получат компенсацию в течение 10 рабочих дней после того, как будет проверена представленная ими информация.



Незарегистрированным в базах придется ждать, пока Агентство содействия трудоустройству проверит все данные и спустя две недели представит заключение межведомственной комиссии. Только после одобрения комиссией эти люди получат деньги в течение 10 рабочих дней.



Те граждане, которые не имеют возможности пройти регистрацию и заполнить заявку в электронном виде, могут обратиться в сервисные центры Агентства по трудоустройству или Агентства социального обслуживания, где им помогут сотрудники центров.



Дополнительную информацию можно получить, позвонив на «горячую линию» министерства здравоохранения — 1505.



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