

Программа льготного агрокредитования расширена

01.06.2020 20:35





На фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса, премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел рабочую встречу с представителями соответствующих ведомств по мерам по поддержке винодельческого сектора. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра. По их данным, в ожидании обильного урожая винограда, правительство начинает готовиться к Ртвели.



По данным ведомства, в ходе встречи обсуждалась ситуация в винодельческой отрасли в связи с глобальной пандемией и ущерб, который понесла в условиях сниженного туризма.



Обсуждались шаги поддержки бизнеса, предусмотренные антикризисном планом, которые касаются и винодельческого сектора.



Кроме того, по решению правительства, программа льготного агрокредитования была расширена, и теперь она охватывает и винодельческий сектор, что поможет винодельческим компаниям преодолеть проблемы, вызванные пандемией.



По поручению премьер-министра министерство окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве со всеми соответствующими ведомствами продолжит интенсивную работу, чтобы избежать проблем с урожаем винограда и как государственный, так и частный сектор были максимально готовы к сезону Ртвели.



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