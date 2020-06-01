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Программа льготного агрокредитования расширена


01.06.2020   20:35


На фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса, премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел рабочую встречу с представителями соответствующих ведомств по мерам по поддержке винодельческого сектора. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра. По их данным, в ожидании обильного урожая винограда, правительство начинает готовиться к Ртвели.

По данным ведомства, в ходе встречи обсуждалась ситуация в винодельческой отрасли в связи с глобальной пандемией и ущерб, который понесла в условиях сниженного туризма.

Обсуждались шаги поддержки бизнеса, предусмотренные антикризисном планом, которые касаются и винодельческого сектора.

Кроме того, по решению правительства, программа льготного агрокредитования была расширена, и теперь она охватывает и винодельческий сектор, что поможет винодельческим компаниям преодолеть проблемы, вызванные пандемией.

По поручению премьер-министра министерство окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве со всеми соответствующими ведомствами продолжит интенсивную работу, чтобы избежать проблем с урожаем винограда и как государственный, так и частный сектор были максимально готовы к сезону Ртвели.

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