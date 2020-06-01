

TIG: бюджет программы по поддержке сельского хозяйства тратится с коррупционными рисками

01.06.2020 20:46





По данным неправительственной организации Transparency International — Georgia, в рамках правительственной программы по поддержке сельского хозяйства, уже второй год 40 миллионов лари (около 12,6 миллионов долларов по сегодняшнему курсу) тратятся с коррупционными рисками. Как отмечают в НПО, сумма распределяется между подрядчиками без объявления тендера, по т.н. упрощенной системе.



«Использование упрощенных закупок в таких масштабах на муниципальном уровне снижает прозрачность и конкуренцию и, следовательно, увеличивает риски коррупции. Кроме того, подобными действиями правительство отказывается от потенциальной прибыли (такой, как экономия средств и поддержка среднего и малого бизнеса в регионах), которая может быть получена в результате проведения процедуры в конкурентных условиях. Данное решение может быть оценено, как незаконное и безответственное, способствующее развитию коррупции» — сказано в заявлении.



Особенно проблематичным в организации считают факт выдачи общего разрешения сразу на несколько тысяч закупок по упрощенной системе, что по словам неправительственной организации, противоречит закону. Transparency International – Georgia призывает министерство инфраструктуры и регионального развития, а также Агентство по закупкам отказаться от несопоставимой с законодательством Грузии схемы.



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