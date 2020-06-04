

Харцель приветствует открытие экономики и международной торговли Грузией

04.06.2020 20:29





В период борьбы с COVID19 мы стали свидетелями солидарности как здесь, в Грузии, так и в Европе, что, на мой взгляд, очень важно. Я считаю, что это настоящее достижение, которое, я надеюсь, мы сохраним, - об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель во время видео-включения.



По его словам, Грузия благодаря открытой экономике и международной торговле станет более успешной и богатой страной.



"В период борьбы с COVID19 мы стали свидетелями солидарности как здесь, в Грузии, так и в Европе, что, на мой взгляд, очень важно. Я считаю, что это настоящее достижение, которое, я надеюсь, мы сохраним и после этого сложного кризиса. Что касается полученного опыта, я считаю, что, с одной стороны, во время кризиса, будь то пандемия или другое, все думают о таких вопросах, как продовольственная безопасность, энергетическая безопасность и т.д., чтобы выжить.



В то же время я думаю, что такое маленькое государство, как Грузия, не может быть изолированным. Благодаря открытой экономике и международной торговле Грузия станет более успешной и богатой страной. Мы помогаем грузинским компаниям найти европейские и другие рынки, так как это дает возможность государству и его народу экспортировать свою продукцию за границу и, соответственно, повысить благосостояние, чего страна не сможет сделать в условиях закрытой экономики», - заявил карл Харцель.



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