

Чехия включит Грузию в список стран, безопасных для туристов

05.06.2020 12:02





В ближайшее время Чехия внесет Грузию в категорию безопасных стран для туристов, разрешив своим гражданам путешествия в эту страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



На днях у Залкалиани состоялся телефонный разговор с его чешским коллегой. «Он сказал, что до конца июня, начала июля, Грузия будет открыта для чешских туристов», – сказал глава МИД Грузии.



Он добавил, что внешнеполитическое ведомство и дипломатические миссии Грузии за рубежом активно сотрудничают с разными странами в рамках концепции безопасного туризма.



«В течение последних дней у меня была телефонная коммуникация с моими коллегами. В частности, с моим чешским коллегой, а также с нынешним министром иностранных дел Израиля. Уже могу сказать, что с двумя этими странами достигнуто соглашение о том, что Грузия будет объявлена страной, безопасной для туристов», – сказал Залкалиани.



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По словам министра, в ближайшие дни прием туристов посредством «безопасных коридоров» он также обсудит с главой МИД Греции. При этом Залкалиани пояснил, что, после достижения соглашений, Грецию и некоторые другие страны на паритетных началах смогут посещать и граждане Грузии. Предполагается, что по прибытию им не придется проходить проверки на коронавирус, предоставлять медицинский сертификат о здоровье или соблюдать 14-дневный карантин.



«Предположительно, и это направление [Греция] будет объявлено безопасным, и туристы смогут путешествовать в обоих направлениях. Очень интенсивная коммуникация у нас также с польскими и балтийскими коллегами, и я настроен оптимистично относительно того, что все эти направления откроются для грузинских туристов, а также для туристов из этих стран в направлении Грузии», – заявил Давид Залкалиани.



Из-за пандемии коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и с 21 марта прекратила авиасообщение по всем направлениям.



Благодаря успехам Грузии в борьбе с заболеванием, власти приняли решение уже 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а 1 июля открыть границы для иностранных туристов. Тем не менее, на первом этапе



Правительство Грузии ведет активные переговоры с разными странами о восстановлении авиасообщения, а также с авиакомпаниями о возобновлении полетов в Грузию.



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