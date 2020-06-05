

В России отечественное топливо стало дороже импортного

05.06.2020 12:43



Сергей Михеев



По оценкам Международного ценового агентство «Argus», отечественное топливо в России, российским покупателям оптовых партий, обходится гораздо дороже, чем импортированное из других стран. В частности, в информации сообщается, что «...отгрузки бензина из Белорусии в Россию железнодорожным транспортом резко выросли. Показатель достиг максимального уровня за несколько лет и составил около полутора процентов от общего объема потребления бензина в России: при этом за весь 2019 год из республики импортировали лишь 200 тонн этого вида топлива». Ситуация объясняется тем, что «многим российским покупателям оптовых партий, белорусский бензин с поставкой в апреле — с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения — обходился, как минимум на 500 рублей за тонну дешевле, чем отечественный».



В связи с этим в Кремле решили наложить временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Соответствующее решение, которое будет действовать до 1 октября, правительство приняло 25 мая с оговоркой, что «при необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить их срок действия».



Разумеется, данное решение правительство украсило заботой об отечественной нефтеперерабатывающей отрасли, забыв упомянуть два очевидных факта: первое – в этой отрасли интересы присутствуют отнюдь не государственные, а личные; и второе – этот запрет бьет по карману простых граждан, а не тех же олигархов, чьи интересы вполне учтены этим запретом.



Этим запретом наше правительство в очередной раз доказало, что в столь трудное для всех время, его интересует всего лишь степень наполненности собственных карманов. С одной стороны, правительство, вроде заботится об отечественном производстве и принимает меры по спасению отрасли, но мы все прекрасно знаем, что это только ширма, красивая обёртка тёмной стороны существующей реальности. В то время, когда в стране многие потеряли работу, большинство населения едва сводит концы с концами, когда назревает экономический кризис и впереди мрачная перспектива, низкие цены на бензин могли хоть чуточку помочь населению в борьбе за выживание. Низкие цены на топливо, в какой-то мере, могли стать сдерживающим фактором роста цен на продукты первой необходимости, что жизненно важно для многих наших соотечественников, но наше правительство лишило своих граждан и этой возможности. Мало того, что, из весьма немаленького золотовалютного резерва страны Путин не счёл нужным выделить хоть небольшую сумму для поддержки населения, он не дал своим гражданам воспользоваться единственным положительным аспектом пандемии - снижением цен на топливо. Этим своим решением наше правительство во главе президента в очередной раз доказало, что для них народ — это только избирательная масса, проблемы и чаяния которого чужды. Досадно становится, когда осознаешь, что за два десятилетия правления государством, президент страны так и не стал заботящимся о благополучии собственного народа правителем.



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