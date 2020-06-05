

Продолжается укрепление лари на торговой платформе Bloomberg

05.06.2020 13:58





Утром торги доллара открылись на отметке 2,9750 лари, а к этому времени стоимость 1 доллара составляет менее 2,95 лари.



На валютном рынке Грузии американская национальная валюта продается в рамках 2,93-2,95 лари за доллар.



Уже неделю отмечается тенденция быстрого укрепления лари. После 29 мая позиции доллара улучшились на 22 тетри.



Кроме того, согласно данным Нацбанка, официальный курс доллара составляет 2.9841 лари, курс обновится в 17:00 часов.





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