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Продолжается укрепление лари на торговой платформе Bloomberg


05.06.2020   13:58


Утром торги доллара открылись на отметке 2,9750 лари, а к этому времени стоимость 1 доллара составляет менее 2,95 лари.

На валютном рынке Грузии американская национальная валюта продается в рамках 2,93-2,95 лари за доллар.

Уже неделю отмечается тенденция быстрого укрепления лари. После 29 мая позиции доллара улучшились на 22 тетри.

Кроме того, согласно данным Нацбанка, официальный курс доллара составляет 2.9841 лари, курс обновится в 17:00 часов.

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