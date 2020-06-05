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Аэропорты Грузии готовятся к возобновлению международного авиасообщения
05.06.2020 19:30
За несколько недель до возобновления международных авиарейсов в аэропортах Грузии началась подготовка к приему пассажиров. О начале работ рассказала директор «Объединения аэропортов Грузии» Тамар Арчуадзе.
Она подчеркнула, что с 1 июля Грузия поэтапно начнет возобновлять международное авиасообщение. Этот процесс будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в разных странах мира.
«Аэропорты подготавливаются. На полу расклеивают специальные стикеры. Чтобы пассажиры могли пройти процедуры максимально комфортно, соблюдая при этом социальную дистанцию, происходит монтаж термосканеров», — сказала Арчуадзе.
Подготовительные работы продолжаются не только в международных аэропортах Батуми, Тбилиси и Кутаиси, но и в местных аэропортах Местиа и Амбролаури. Как известно, внутренние авиарейсы, приостановленные из-за эпидемии коронавируса, возобновятся в Грузии уже 15 июня.
Среди нововведений в терминалах аэропортов — аппараты для дезинфекции рук. Кроме того, теперь пассажирам нельзя будет занимать соседние кресла в залах ожидания — садиться разрешается через двух. Все пассажиры будут обязаны использовать медицинские маски.
По словам Арчуадзе, аналогичные требования — соблюдение дистанции не менее метра и ношение маски — будут действовать и на борту самолета.
В том случае, если у человека будет температура, ему придется пройти дополнительную медицинскую проверку. При этом термоскрининг станет обязателен как для прибывающих, так и для граждан, которые направляются за границу.
Глава «Объединения аэропортов Грузии» заверила, что они учли абсолютно все директивы, введенные за последнее время для обеспечения безопасности пассажиров.
На фоне пандемии нового коронавируса с 18 марта Грузия закрыла свои границы для иностранцев. С 21 марта в стране было объявлено чрезвычайное положение, авиасообщение по всем направлениям прекращено. Вместе с возобновлением международного авиасообщение, с 1 июля прекратит действовать запрет на въезд иностранных туристов.
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