

Гахария: На восстановление индустрии туризма в Грузии потребуется примерно год

05.06.2020 21:55





Сектору туризма в Грузии потребуется примерно один год на восстановление и преодоление проблем, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сегодня заявил премьер-министр Георгий Гахария на встрече с представителями сектора туризма в Имеретии.



Туристический сектор Грузии, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от последствий пандемии. Согласно официальной статистике, в первом квартале 2020 года, доход от международных посетителей снизился на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Власти Грузии ожидают, что в 2020 году доходы от международного туризма сократятся примерно на 70%.



«Мы понимаем, что особенно для трудоустроенных в секторе туризма людей сейчас тяжелый период, им нелегко. Мы не можем сказать, что за один день все изменится и все будет хорошо, однако мы надеемся, что потихоньку, поэтапно мы вернем все это. Нам понадобится приблизительно один год», — заявил Гахария.



Грузия откроет границы для международных посетителей 1 июля. Ожидается, что на первом этапе будут принимать туристов только из тех стран, где эпидемиологическая ситуация приблизительно такая же как в Грузии. Это Израиль, Австрия, Германия, Чехия, Греция и страны Балтии.



Гахария подтвердил, что на данном этапе они продолжают переговоры для достижения договоренностей по возобновлению туристических поездок со странами с минимальными показателями распространения коронавируса.



«Мы сейчас очень активно работаем в двустороннем формате с конкретными государствами и первым, по-видимому, будет Израиль… Конечно, Израилю интересны два основных направления. В первую очередь, это Кутаиси, а затем Батуми. Поэтому мы должны быть готовы», — подчеркнул он.



Грузия, практически преодолевшая первую волну новой коронавирусной инфекции COVID-19, будет позиционировать себя как безопасная страна.



Согласно концепции, разработанной грузинскими властями, на туристическом рынке Грузия будет позиционировать себя как безопасная страна. Премьер считает, что в ближайшее время безопасным отдыхом в Грузии будут интересоваться прежде всего высокоплатежные туристы.



«Вы должны понять, что турист, который приедет сегодня – это совершенно другой турист. Он более платежеспособный, а не турист с рюкзаком, который автостопом объездит весь мир. Приедет больше людей другого сегмента, у них будут другие требования. Я уверен, что это позволит вам иметь больше оборотов и больше доходов. Конечно же, это требует и более высокого сервиса и что самое главное безопасности», — заявил Гахария.



Премьер подчеркнул, что от объектов сферы туризма сейчас во многом зависит, удастся ли Грузии сохранить статус безопасной страны. Глава правительства призвал участников встречи максимально придерживаться принятых протоколов.



«Мы зависим друг от друга – я завишу от вас, как вы будете соблюдать эти правила, а вы зависите от правительства – в каком количестве в плане COVID, из каких чистых стран мы привезем туристов и насколько организованно», — пояснил он.



Грузинские власти пока что не определили конкретные критерии для иностранцев, въезжающих в страну. Предположительно, соответствующие требования будут опубликованы в ближайшие недели. Скорее всего туристы обязаны будут предъявить COVID-паспорт – документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный за 72 часа до пересечения грузинской границы.



До пандемии туризм был одним из наиболее быстро растущих секторов грузинской экономики. В 2019 году эта сфера принесла стране доход в 3 миллиарда долларов при общем объеме ВВП в 15 миллиардов долларов.



Власти Грузии намерены выделить до 200 миллионов лари (более 67,6 миллионов долларов) для помощи сфере туризма. Антикризисный план, предложенный для этой сферы, предполагает отсрочку выплат налогов для компаний, занятых в индустрии, субсидирование кредитов гостиниц, переподготовку гидов и так далее.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







