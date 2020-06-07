

Аэропорты в Раче и Сванетии готовятся к возобновлению внутренних авиарейсов

07.06.2020 17:41





Местные аэропорты Грузии готовятся к возобновлению внутренних авиарейсов, сообщают в пресс-службе «Объединения аэропортов Грузии».



Внутренние авиарейсы в Грузии были приостановлены из-за эпидемии коронавируса с 21 марта. Они возобновятся 15 июня, параллельно открытию внутреннего туризма.



В Грузии есть два небольших аэропорта, которые принимают только внутренние рейсы – это аэропорт имени Царицы Тамар в Местиа и аэропорт Амбролаури. Они возобновляют работу при условии соблюдения директив, установленных для авиационного сектора.



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С правилами сотрудников аэропорта Амбролаури сегодня ознакомила глава ведомства Тамар Арчуадзе. По ее словам, основные требования касаются социального дистанцирования и ношения масок.



«Аэропорты Местиа и Амбролаури занимают важное место в развитии внутреннего туризма. Помимо международных аэропортов, полностью подготовленными встретить наших местных отдыхающих или международных путешественников должны и аэропорты в Раче и Сванетии», — сказала Арчуадзе.



Регулярные внутренние рейсы в Грузии авиакомпания Ak-Air Georgia выполняет по следующим направлениям: Тбилиси-Батуми, Натахтари-Местиа и Натахтари-Амбролаури. Расписание рейсов и тарифный план будет обнародован в ближайшие дни.



Аэропорт Местиа в 2019 году обслужил более 8,2 тысячи пассажиров, а аэропорт Амбролаури – около 2 тысяч.



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